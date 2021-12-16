Талибы отрицают смерти от голода в Афганистане

Абдул-Салам Ханафи

CentralAsia (CA) - В Афганистане нет миллионов голодающих, жители страны от голода не умирают. Такое заявление сделал заместитель главы правительства, сформированного радикальным движением «Талибан», Абдул-Салам Ханафи, сообщает агентство Рajhwok.

В начале текущей недели директор Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) в Афганистане Мэри-Эллен МакГроарти сообщила, что в настоящее время 22,8 млн афганцев постоянно недоедают, а 8,7 млн человек голодают. В целом, по данным ВПП, 98% афганцев в настоящее время «не потребляют достаточного количества продовольствия».

«Я не согласен с (приведенными ВПП) цифрами, и считаю, что с ними не согласен и народ Афганистана. Пока никто (в Афганистане) от голода не умер», — заявил Ханафи в ответ на просьбу афганских журналистов прокомментировать озвученные МакГроарти данные.

Заместитель главы правительства талибов признал, что «многие афганцы живут в бедности из-за войны и засухи». Однако, по словам Ханафи, вряд ли афганцы умрут от голода.

7 декабря ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) призвал мировое сообщество в срочном порядке выделить $2 млрд на гуманитарные потребности более 24 млн афганцев, оказавшихся в крайне тяжелом положении.

«Нынешняя гуманитарная ситуация в Афганистане тяжелая, особенно для детей. Зима уже наступила, и без дополнительного финансирования ЮНИСЕФ и партнеры не смогут охватить (своей помощью) детей и семьи, которые больше всего в нас нуждаются», — сказала представитель ЮНИСЕФ в Афганистане Элис Акунга.

При этом сами представители «Талибана» во время встреч с иностранными дипломатами и представителями международных гуманитарных организаций говорят о необходимости помочь афганскому населению, которое оказалось в чрезвычайной гуманитарной ситуации в последние месяцы.

Гуманитарная катастрофа в Афганистане стала складываться вследствие засухи, активных боевых действий и захвата власти талибами, правительство которых не признает ни одно государство в мире, хотя с ним де-факто сотрудничают многие страны, чтобы оказать помощь нуждающимся афганцам.

Например, 15 декабря из узбекистанского Термеза на север Афганистана была доставлена партия гуманитарного груза ООН. Гуманитарный груз включает в себя примерно 40 тонн основных предметов первой необходимости, таких как кухонные наборы и полимерная пленка. Указанные грузы были доставлены в Термез по воздуху и суше в октябре-ноябре 2021 года, теперь они переправлены на грузовиках на афганскую территорию.

14 декабря в западную афганскую провинцию Герат прибыл гуманитарный груз из Туркменистана.

د ترکمنستان د بشري مرستو یوه ټولګه هرات ته راورسېدهhttps://t.co/OoB9K7PU1b

د ا.ا.ا د ویاند مرستیال ويلي، له ترکمنستان څخه د بشري مرستو دوه یمه ټولګه د سې شنبې پر ورځ (د لیندۍ ۲۳) د تورغونډۍ سرحدي بندر له لارې هرات ولایت ته راورسېده.#ArianaNews #Turkmenistan #Humanitarianaid pic.twitter.com/GgqcFgqazK — Ariana News (@ArianaNews_) December 15, 2021

11 декабря в Кабул прибыла первая партия гуманитарной помощи из Индии.

С середины сентября гуманитарную помощь в Афганистан регулярно поставляет Узбекистан. Российская военно-транспортная авиация с августа трижды доставляла в Кабул продовольствие, медикаменты и одежду для нуждающихся афганцев.