Симптомы «Омикрона» могут отличаться от остальных вариантов COVID-19

CentralAsia (CA) - Профессор медицины Оксфордского университета Джон Белл считает, что симптомы «Омикрона» отличаются от предыдущих вариантов коронавируса, передает ВВС.

По его словам, часто наблюдаются боли в мышцах, особенно в спине, заложенный нос, расстройство желудка и диарея.

Миалгия, то есть мышечная боль, стала отличительной чертой нового варианта, и эксперты в области общественного здравоохранения пока не понимают, почему это так.

Белл утверждает, что, хотя кое-что о течении «Омикрона» уже было известно, другие его особенности еще предстоит определить.

«Мы знаем, что это очень заразный вариант, в два или три раза более заразный, чем «Дельта», который сам по себе был довольно заразным», - говорит он.

Однако, говоря о тяжести течения болезни, Белл признал, что имеющихся данных недостаточно, и сказал, что следующие несколько недель покажут, насколько этот вариант серьезен.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что новый вариант коронавируса распространяется по миру беспрецедентными темпами. Случаи заражения «Омикроном» подтверждены в 77 странах.

Новую разновидность коронавируса SARS-CoV2 обнаружили в ноябре в Ботсване и ЮАР. Штамм содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом: больного СПИДом или зараженного ВИЧ.

Всемирная организация здравоохранения признала его «вызывающим озабоченность» и присвоила ему название «омикрон» — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.