Министр финансов Монголии встретился в Москве с коллегой РФ А.Г.Силуановым

CentralAsia (MNG) - В рамках визита в Российскую Федерацию президента Монголии У. Хурэлсуха в Москве министр финансов Монголии Б.Жавхлан встретился с министром финансов РФ А.Г.Силуановым.

В этом году исполняется 100 лет со дня установления дипломатических отношений между Монголией и Российской Федерацией. В рамках юбилея Б.Жавхлан поговорил с Министром финансов России о расширении двустороннего финансово-экономического сотрудничества.

Стороны обменялись мнениями о развитии финансового сотрудничества между Монголией и Россией, в том числе о ситуации и деятельности совместного монголо-российского предприятия «Улан-Баторская железная дорога».

По сообщению Минфина Монголии, стороны также наметили планы дальнейшего сотрудничества в финансовой сфере.

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