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Сенаторы Узбекистана одобрили закон о трансплантации органов и тканей

CentralAsia (UZ) -  На двадцать втором пленарном заседании Сената Олий Мажлиса Узбекистана обсудили и одобрили Закон «О трансплантации органов и тканей человека».

На протяжении многих лет отсутствие законодательной базы по трансплантации привело к застою трансплантологии как клинической науки и утрате возможности спасать жизни многих пациентов с соответствующими заболеваниями, сообщила пресс-служба Сената.

Эта ситуация вынуждает некоторых больных проводить эти операции в зарубежных медицинских учреждениях, несмотря на их дороговизну. Они сталкиваются с различными сложностями при лечении за границей, большими финансовыми затратами и трудностями в общении на иностранных языках во время поездок за границу.

Как известно, непарные органы человека (сердце, печень, поджелудочная железа и другие органы) могут быть извлечены только из трупа. Чтобы трансплантация прошла успешно, трансплантат, то есть орган, который будет пересажен, должен быть удален из трупа сразу после выдачи свидетельства о смерти, прежде чем какие-либо обстоятельства не помешали трансплантату нормально функционировать.

Настоящий Закон был разработан с целью устранения этих недостатков, расширения спектра оказания квалифицированной медицинской помощи нашим гражданам и возможности возвращения тяжелобольных пациентов к полноценной жизни. При его разработке было изучено законодательство Германии, Польши, России, Беларуси, Украины, Молдовы и США, касающееся трансплантации.

Закон определяет цели и условия осуществления трансплантации, объекты трансплантации, круг доноров (живых и мертвых), права донора и реципиента, условия получения органов и тканей живых и мертвых доноров.

Принятие Закона позволит усовершенствовать нормативно-правовые основы сферы, дополнит действующую законодательную базу государственной политики, направленной на правовую и социально-экономическую защиту населения. Кроме того, Закон служит сокращению числа случаев смерти от болезней и необратимых процессов в органах, отметили в Сенате.

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