На конец ноября объем национальной валюты в обращении достиг ₮1,1 трлн

CentralAsia (MNG) - По предварительным результатам, национальная валюта в обращении на конец ноября 2021 года достигла 1,1 трлн тугриков ($ 386.2 млн), снизившись на 2,2 млрд тугриков ($ 772 тыс.) или (0,2 процента) по сравнению с предыдущим месяцем и увеличившись на 137,6 млрд тугриков ($ 48,3 млн) или (14,5 процента) за тот же период предыдущего года.

По состоянию на конец ноября 2021 года срочный депозит в национальной валюте составил 14,9 трлн тугриков ($ 5,2 млрд), увеличившись на 46,1 млрд тугриков ($ 16,1 млн) или (0,3 процента) по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,5 трлн тугриков ($ 877,6 млн) или (20,1 процента) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Что касается типа срочных вкладов в национальной валюте, 88,7 процента (13,3 трлн тугриков- ($ 4 млрд 669 млн)) составили депозиты физических лиц, а 11,3 процента (1,7 трлн тугриков - ($ 596,8 млн) ) — депозиты предприятий.

Срочные депозиты в иностранной валюте составили 4,1 трлн тугриков ($ 1,4 млрд), увеличившись на 81,5 млрд тугриков ($ 28,6 млн) или (2,0 процента) по сравнению с предыдущим месяцем и снизившись на 707,8 млрд тугриков ($ 248,4 млн) или (14,8 процента) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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