В центре Гамалеи раскрыли детали разработки химиотерапии от COVID

CentralAsia (CA) - Центр им. Гамалеи подал патент на формулу вещества, которое может стать основой будущего химиотерапевтического лекарства от COVID-19, сообщил «Известиям» глава центра Александр Гинцбург.

Для создания препарата будет применяться молекулярный докинг — метод, который позволяет найти такую молекулу, которая будет наиболее устойчиво связываться с мишенью — частью коронавируса. Так, в молекуле можно менять пространственное расположение атомов. Меняя его, ученые добиваются того, чтобы лекарство подходило к мишени, как ключ к замку.

Пока ученые отобрали 25-30 молекул из полумиллиона соединений. Их модифицируют, чтобы потом отобрать два-три или один наиболее эффективный образец, который сможет на пять порядков подавлять размножение вируса в культуре клеток, сказал Гинцбург.

«Если это получится, то есть надежда, что когда мы дойдем до человека, то мы хотя бы три-четыре порядка такой подавляющей активности сохраним, — отметил он.

Перепрофилированные лекарства, которые сейчас используют для лечения, подавляют коронавирус полтора-два порядка и поэтому работают не на 100%, уточнили в центре.

Молекулярный докинг — это современный классический подход к поиску лекарственных препаратов, но в свое время на него возложили слишком много надежд, и это привело к определенному кризису жанра у фармкомпаний, отметил в беседе с «Известиями» директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета Альберт Ризванов.

По его словам, препарат можно подобрать таким образом, но нельзя просчитать все его побочные эффекты. «Та же самая вирусная РНК-полимераза имеет определенную структурную схожесть с ферментами самого человеческого организма, поэтому подавляющие ее препараты будут обладать определенным побочным действием на человеческие клетки, — пояснил эксперт.

Создать лекарство, подавляющее размножение вируса, довольно сложно, поскольку нужно, чтобы на вирус это соединение действовало, а на человеческие клетки — нет, согласен руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

«Поэтому можно предположить, что те самые отобранные хиты будут действовать и на клетку тоже. И, если даже в чашке Петри будет получен какой-то положительный эффект, то в организме человека найденная субстанция может совершенно не сработать», — отметил он.

О том, что в Центр им. Гамалеи работает над созданием лекарства, которое будет подавлять разможение коронавируса, Гинцбург сообщил в ноябре. Он отметил, что аналоги в мире уже есть, но они недостаточно мощные, чтобы с помощью них можно было лечить больных в тяжелом состоянии.