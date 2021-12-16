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Южная Корея вложит $238 миллионов в развитие здравоохранения Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  Фонд экономического развития и сотрудничества Южной Кореи EDCF и Узбекистан подписали заемные соглашения на 238 миллионов долларов, сообщает Мининвествнешторга РУз.

Средства будут направлены на реализацию двух проектов — «Оснащение оборудованием медицинских учреждений Узбекистана» (88,8 миллиона долларов) и «Строительство онкологической клиники» (150 миллионов долларов).

Программа сотрудничества Узбекистана и EDCF на 2021−2023 годы включает в себя 13 проектов на общую сумму 1,2 миллиарда долларов. Стороны договорились наладить тесное взаимодействие по ускоренному продвижению и практической имплементации данных проектов.

Кроме этого, намечены дальнейшие шаги по углублению сотрудничества с вновь созданным Фондом содействия экономическому развитию EDPF по совместной реализации новых проектов в сферах электротехники, биофармацевтики, металлургии и химической промышленности.

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