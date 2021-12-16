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В Казахстане построят 20 многопрофильных больниц по турецкому опыту ГЧП

CentralAsia (KZ) -  Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой рассказал о строительстве новых больниц в стране к 2025 году по новой модели государственно-частного партнерства (ГЧП), применяемой в Турции, передает «Казинформ».

«В настоящее время акиматы регионов приступили к активной фазе строительства 12 модульных инфекционных больниц и реконструкции одной больницы с вводом их в эксплуатацию в октябре текущего года», - сказал Алексей Цой на заседании правительства.

Он подчеркнул, что данная работа проводится в рамках подготовки к возможной второй волне пандемии и позволит обеспечить своевременной и качественной помощью население страны. Дополнительно будет развернуто 2 тыс. 700 инфекционных коек, оснащенных современным оборудованием. Финансирование предусмотрено за счет средств ДКЗ и местных бюджетов.

«К 2025 году в регионах страны будут созданы 20 крупных современных медицинских центров за счет ГЧП. Это многопрофильные больницы, которые будут оказывать весь спектр высокотехнологичной медицинской помощи населению в соответствии с международными требованиями качества, а также обеспечат 50% обновление коечного фонда. Будет привлечено порядка 1,5 трлн.тенге инвестиций.

Также, согласно Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», мы вносим проект постановления правительства о создании Национального оператора Turar Health призванного реализовать эти проекты», - отметил министр.

Кроме того, по его словам, к концу декабря 2021 года в Нур-Султане и Алматы будут построены 2 многопрофильных научно-исследовательского центра по инфекционным заболеваниям по 500 койко-мест.

«Это позволит своевременно реагировать на текущие и вероятные эпидемиологические угрозы, консолидировать научно-технический потенциал, а также транслировать лучшие мировые практики по соблюдению инфекционной безопасности в регионы страны», - заключил глава Минздрава.

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