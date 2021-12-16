Google заявил, что будет увольнять непривитых от коронавируса сотрудников

CentralAsia (CA) - Google пригрозил сотрудникам потерей зарплаты и увольнением, если они не будут придерживаться политики компании по вакцинации от ковида. Об этом говорится в памятке, распространенной руководством компании, пишет CNBC.

Из документа, который изучила Thebell, следует, что у сотрудников два варианта. Первый - заявить, что они прошли вакцинацию, и загрузить соответствующую документацию. Второй - подать запрос на освобождение от этой обязанности по медицинским или религиозным причинам.

Дедлайн - 3 декабря, после чего компания начнет связываться с сотрудниками, которые не сделали ни того, ни другого. Сотрудники, которые не выполнят требования к 18 января, сначала будут на 30 дней отправлены в оплачиваемый отпуск, а затем — неоплачиваемый на срок до шести месяцев с последующим увольнением.

В июле гендиректор Google Сундар Пичаи объявил, что компания будет требовать сделать прививку от всех, кто возвращается в офис. На тот момент компания намеревалась вернуться с удаленки в январе. Но в декабре — на фоне роста случаев заражения — заявила, что не будет требовать возвращения, отметив, что поддерживает тех, кто продолжает приходить в офис.

Как пишет CNBC, нетерпимость Google в отношении тех, кто отказывается от вакцинации от ковида, связано с планами все же вернуть в 2022 году людей с удаленки на три дня в неделю.