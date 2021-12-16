В Казахстане за сутки выявлено 575 случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 575 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Карагандинская область — 105;
- Северо-Казахстанская область — 80;
- город Нур-Султан — 75;
- Павлодарская область — 67;
- Акмолинская область — 61;
- Костанайская область — 57;
- город Алматы — 39;
- Восточно-Казахстанская область — 23;
- Алматинская область — 19;
- Атырауская область — 11;
- Западно-Казахстанская область — 10;
- Кызылординская область — 7;
- Мангистауская область — 5;
- Туркестанская область — 5;
- город Шымкент — 4;
- Актюбинская область — 4;
- Жамбылская область — 3.
На сегодняшний день в стране всего выявлен 981 тыс. 435 заболевших коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения