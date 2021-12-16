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В Казахстане за сутки выявлено 575 случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 575 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Карагандинская область — 105;

- Северо-Казахстанская область — 80;

- город Нур-Султан — 75;

- Павлодарская область — 67;

- Акмолинская область — 61;

- Костанайская область — 57;

- город Алматы — 39;

- Восточно-Казахстанская область — 23;

- Алматинская область — 19;

- Атырауская область — 11;

- Западно-Казахстанская область — 10;

- Кызылординская область — 7;

- Мангистауская область — 5;

- Туркестанская область — 5;

- город Шымкент — 4;

- Актюбинская область — 4;

- Жамбылская область — 3.

На сегодняшний день в стране всего выявлен 981 тыс. 435 заболевших коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане
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