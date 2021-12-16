В Узбекистане планируют адаптировать TikTok к национальным особенностям

CentralAsia (UZ) - Председатель попечительского совета общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Узбекистана Камил Алламжонов предложил адаптировать TikTok к традициям и менталитету пользователей в стране.

Алламжонов сообщил на своей странице, что соцсеть готова учесть предложение, а также сделать узбекский язык одним из рабочих языков соцсети.

«TikTok – если он вреден, его нужно превратить в полезный ресурс. Думаю, всем будет выгоднее и правильнее не ограничивать деятельность таких компаний, а плотно с ними работать», – заявил Алламжонов.

В июле президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев раскритиковал ролики блогеров в TikTok, посчитав их оскорбляющими память полководца Амира Темуру и поэта Алишера Навои.

В этом году Госинспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Узбекистана ограничила работу Skype, Twitter, TikTok, ВКонтакте и WeChat из-за нарушений закона «О персональных данных».

По местному законодательству интернет-ресурсы должны хранить персональные данные граждан республики на территории страны.

Чуть ранее, в начале декабря в Ташкенте отменили концерт TikTok Fest, так как в министерство культуры посчитали, что мероприятие негативно скажется на мировоззрении молодежи.