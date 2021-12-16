Микроорганизмы эволюционируют, чтобы поедать пластик — исследование

CentralAsia (CA) - Ученые Технологического университета Чалмерса в Швеции пришли к выводу, что микроорганизмы по всему миру эволюционируют, чтобы начать поедать пластик, передает EcoWatch.

В ходе исследования ученые проанализировали более 200 млн генов, обнаруженных в образцах ДНК, взятых из окружающей среды, и нашли 30 тыс. различных ферментов, которые могут разрушать 10 различных типов пластика.

«Мы нашли несколько доказательств, подтверждающих тот факт, что потенциал глобального микробиома по разложению пластика сильно коррелирует с объемами загрязнения окружающей среды пластмассой. Это является важной демонстрацией того, как окружающая среда реагирует на давление, которое мы на нее оказываем», - сказал профессор из Университета Чалмерса Алексей Железняк.

Исследование началось с изучения набора данных о 95 микробных ферментах, о которых известно, что они разлагают пластик. Затем команда искала аналогичные ферменты в образцах ДНК окружающей среды, взятых другими учеными из 236 разных мест по всему миру.

В итоге около 12 тыс. новых ферментов обнаружили в пробах из океанов. Более высокие уровни разлагающих пластик ферментов выявили в глубинах океанов. Также были взяты образцы почвы из 169 мест в 38 странах. Они содержали 18 тыс. ферментов, разлагающих пластик.

Ученые заявили, что почти 60% новых ферментов не вписываются ни в один из известных классов ферментов, предположив, что эти молекулы разлагают пластмассы способами, которые ранее были неизвестны.

В Университете Чалмерса заявили, что следующим шагом будет тестирование наиболее многообещающих ферментов, чтобы тщательно изучить их свойства и скорость разложения пластика. Потом ученые намерены создать микробные сообщества для разложения определенных типов полимеров.

Ранее американские ученые из Аризонского государственного университета обнаружили микропластик во всех основных фильтрующих органах человека. Позже ученые впервые обнаружили высокие концентрации пластика в мышцах морских черепах.