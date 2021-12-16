Китайские ученые выяснили, что штамм «омикрон» размножается в 70 раз быстрее, чем «дельта»

CentralAsia (CA) - Штамм «омикрон» обладает способностью в 70 раз быстрее размножаться в бронхах человека, чем штамм «дельта» и исходный вариант коронавируса, выяснили ученые из Университета Гонконга. Статья с результатами их исследования опубликована на сайте учебного заведения.

Такой результат был зафиксирован через сутки после заражения человека «омикроном». По мнению ученых, это объясняет, почему новый штамм передается между людьми быстрее, чем его предшественники.

Однако степень поражения легких при заражении этим вариантом вируса в десять раз ниже, чем при заражении оригинальным штаммом, выяснили в Университете Гонконга. Эти данные совпадают с результатами других исследований, проведенных в мире, которые показали, что, как правило, при заражении штаммом «омикрон» болезнь протекает менее тяжело.

«Важно отметить, что тяжесть заболевания у людей определяется не только (скоростью) размножения вируса, но также иммунным ответом организма на инфекцию, что может привести к нарушению регуляции иммунной системы, то есть к «цитокиновому шторму. Отмечается также, что, передаваясь большему количеству людей, очень заразный вирус может вызвать более тяжелое течение болезни и смерть, даже если сам вирус менее патогенный», — сказал ведущий исследователь проекта профессор Майкл Чен.

Чен заключил, что угроза штамма «омикрон» «вероятно, будет очень значительной».

Об обнаружении нового штамма коронавируса, который впоследствии получил название «омикрон», сообщили британские ученые в конце ноября. Первые случаи зарегистрировали в ЮАР и Ботсване. После этого многие страны ограничили въезд иностранцев из южноафриканских государств.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сейчас случаи заражения «омикроном» выявлены по меньшей мере в 77 странах.

ВОЗ предположила, что новый вариант коронавируса приведет к росту числа случаев заражения и смертей от COVID-19. В организации считают, что омикрон-штамм распространяется быстрее, чем другие, и может снижать эффективность вакцин. При этом у заразившихся «омикроном» заболевание, по-видимому, протекает легче, чем у пациентов с «дельтой». ВОЗ подчеркивает, что данные о новом штамме предварительные и делать выводы на основе имеющейся информации сложно.