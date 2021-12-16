Глава МИД Турции посетил Национальный павильон Узбекистана на «ЭКСПО-2020» в Дубае

CentralAsia (UZ) - В рамках визита в ОАЭ министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу посетил национальный павильон Узбекистана на Всемирной выставке «ЕХРО-2020» в Дубае, сообщает ИА «Дунё».

В национальном павильоне Узбекистана главу МИД Турции и сопровождающих его лиц, представителей СМИ встретили Генеральный консул нашей страны в Дубае Алишер Саломов, глава представительства Министерства инвестиций и внешней торговли в ОАЭ Сарвар Хамидов и администрация павильона.

Чавушоглу подчеркнул, что неоднократно посещал исторические города нашей страны – Самарканд. Бухару и Хиву, символы которых занимают одно из центральных мест экспозиции.

Гостю были представлены презентации и информация о работе Национального павильона, современном развитии и потенциале Узбекистана.

От имени павильона Узбекистана главе МИД Турции в качестве памятного сувенира вручена работа кисти узбекских мастеров каллиграфии.

Мевлют Чавушоглу также посетил национальные павильоны Турции и Азербайджана на Всемирной выставке «ЕХРО-2020».