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После взрыва в торговом центре Узбекистана арестованы трое человек
Продолжение: Мирзиеев поручил подробно рассказать по телевидению детали взрыва в торговом центре ДенауПредыстория: В результате взрыва в торговом центре на юге Узбекистана погиб один человек

CentralAsia (UZ) -  В отношении начальника горгаза Денау и двоих сотрудников областного «Худудгазтаъминот» возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры РУз Хаёт Шамсутдинов.

Ранее сообщалось, что в ночь на 7 декабря в торговом центре города Денау прогремел мощный взрыв, вызванный утечкой газа.

В результате взрыва и вспыхнувшего на месте инцидента пожара погибли 2 человека, 9 граждан получили травмы различной степени. Повреждены 65 домов, 6 домов разрушено.

Как сообщили в Генпрокуратуре РУз, по данному факту в отношении начальника горгаза Денау и двоих сотрудников областного «Худудгазтаъминот» возбуждено уголовное дело по ст. 116 (Ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей) и 214 (Незаконное получение служащим государственного органа, организации с государственным участием или органа самоуправления граждан материальных ценностей или имущественной выгоды) УК РУз.

В отношении граждан избрана мера пресечения в виде ареста.

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