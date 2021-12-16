После взрыва в торговом центре Узбекистана арестованы трое человек

CentralAsia (UZ) - В отношении начальника горгаза Денау и двоих сотрудников областного «Худудгазтаъминот» возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры РУз Хаёт Шамсутдинов.

Ранее сообщалось, что в ночь на 7 декабря в торговом центре города Денау прогремел мощный взрыв, вызванный утечкой газа.

В результате взрыва и вспыхнувшего на месте инцидента пожара погибли 2 человека, 9 граждан получили травмы различной степени. Повреждены 65 домов, 6 домов разрушено.

Как сообщили в Генпрокуратуре РУз, по данному факту в отношении начальника горгаза Денау и двоих сотрудников областного «Худудгазтаъминот» возбуждено уголовное дело по ст. 116 (Ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей) и 214 (Незаконное получение служащим государственного органа, организации с государственным участием или органа самоуправления граждан материальных ценностей или имущественной выгоды) УК РУз.

В отношении граждан избрана мера пресечения в виде ареста.