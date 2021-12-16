Пакистанская авиакомпания PIA запустит регулярные рейсы в Узбекистан

CentralAsia (UZ) - Пакистанская авиакомпания PIA в январе 2022 года запустит регулярные рейсы в Узбекистан, сообщает Минтранса РУз.

Этот вопрос обсуждался на встрече в министерстве транспорта Республики Узбекистан с участием представителей посольства Исламской Республики Пакистан в Узбекистане и руководства авиакомпании “PIA”.

В ходе встречи представители обеих сторон особо отметили, что развитие сотрудничества между нашими странами в сфере гражданской авиации соответствует интересам Узбекистана и Пакистана.

В ходе переговоров руководитель департамента развития воздушного транспорта Министерства транспорта Д.Джумаев отметил, что только в этом году сборы за услуги аэропорта были снижены до 42%, а на рейсы, выполняемые в направлении паломнического туризма, - до 50%.

Представитель авиакомпании «PIA» в Узбекистане Мухаммед Ваккос поделился планами по налаживанию регулярных авиарейсов по маршруту Исламабад - Ташкент и Карачи - Ташкент. Авиакомпания намерена наладить полеты по этим направлениям с января 2022 года.

По итогам встречи стороны договорились продолжить совместную работу по налаживанию регулярных полетов по установленным направлениям.