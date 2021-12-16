В России за сутки выявлено 28 486 случаев COVID-19

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 28 тыс. 486 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 2089 (7,3%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 10 млн 131 тыс. 646 случаев (+0,28%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 233,3 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 535 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 млн 596 тыс. 083 человека.