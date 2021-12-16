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За сутки в России от COVID скончались 1133 человека

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 1133 человека, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 85 и Санкт-Петербурге — 61.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 294 тыс. 024 человека. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 10,1 млн, из них выздоровели — 8,8 млн, под медицинским наблюдением остаются 1 млн 596 тыс. 083 пациента.

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