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В ЮАР назвали самые частые симптомы омикрон-штамма

CentralAsia (CA) -  Пациенты, заразившиеся омикрон-штаммом COVID-19, часто жалуются на першение в горле и боли в пояснице. Об этом сообщила британская газета The Sun со ссылкой на данные экспертов из ЮАР.

Южноафриканские медики, изучив порядка 78 тыс. случаев заболевания новым штаммом коронавируса, отмечают, что наиболее частым симптомом больных является першение в горле, которое не наблюдалось у пациентов с другими штаммами COVID-19. Боль в нижней части спины также, по их данным, характерна для инфицированных омикрон-штаммом.

Ранее характерными симптомами заражения коронавирусом считались частый кашель, высокая температура и утрата способности вкусовых ощущений и обоняния.

Исследование показало, что зараженным омикрон-штаммом на 23% реже требуется госпитализация, чем зараженным «дельтой», но однозначно утверждать о более легком течении болезни пока нельзя.

Медики указывают на то, что при любых симптомах ОРВИ следует самоизолироваться и вызвать врача, сообщает The Sun.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности «имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность». Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Наибольшее число инфицированных им выявлено в ЮАР. Новый штамм обнаружен более чем в 77 странах мира.

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