Талибы «ошибочно» перечислили на счет посольства Афганистана в Душанбе около $800 тыс.

CentralAsia (TJ) - Правительство «Талибан» в Афганистане перечислило «по ошибке» на счет посольства Афганистана в Душанбе около $800 тыс., передает «Авеста».

В конце марта 2021 года Таджикистан посетил тогда еще президент Афганистана Ашраф Гани, который обещал построить школу для в городе Вахдате для афганских мигрантов.

Тогда, после своего приезда в Кабул Ашраф Гани поручил министерству финансов выделить для строительства школы в Вахдате около $800 тыс. (по некоторым данным речь идет о сумме $785,6 тыс.).

Данную сумму Минфин Афганистана должен был перечислить на счет посольства Афганистана в Таджикистане, но в августе ситуация в Афганистане кардинально изменилась, к власти пришли талибы, а Гани бежал из страны.

По всей видимости эти деньги оставались на счетах министерства финансов в Кабуле с указанием адресата для перечисления, и новые хозяева Минфина от талибов все-таки перечислили средства адресату.

В конце ноября министерство иностранных дел Исламского эмирата Афганистан, именно так называют страну талибы (не признанные мировым сообществом) отправило письмо в посольство Афганистана в Душанбе с требованием возврата около $800 тыс.

В посольстве Афганистана подтвердили «Авеста», что ранее на счет посольства поступила крупная сумма в долларах, которую уже успели потратить на нужды посольства.

«Мы не можем возвратить эти деньги талибам потому, что «Талибан» не признаем не только мы, но и весь мир», – пояснили в афганском дипломатическом представительстве.

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