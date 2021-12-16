USAID передало Узбекистану 30 аппаратов передовых аппаратов для тестирования туберкулеза

CentralAsia (UZ) - 16 декабря Агентство США по международному развитию (USAID) безвозмездно передало народу Узбекистана 30 передовых аппаратов для тестирования на туберкулез. Об этом сообщили в американском посольстве в Ташкенте.

Директор миссии USAID в Узбекистане Микаэла Мередит передала оборудование на сумму 381 тысяча долларов США заместителю министра здравоохранения Республики Узбекистан Улугбеку Сабирову на официальной церемонии в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре фтизиатрии и пульмонологии.

Представленная USAID инновационная технология GeneXpert, основанная на тестировании на молекулярно-генетическом уровне и отличающаяся высокой скоростью функционирования и легкостью в использовании, теперь стала доступной в Узбекистане. Не имеющие аналогов и несложные в эксплуатации аппараты значительно облегчат работу в отрасли первичной медико-санитарной помощи и дадут специалистам возможность оперативно и точно проводить молекулярно-генетическую диагностику туберкулеза. Диагностика методом GeneXpert выявляет устойчивость микобактерий туберкулеза к рифампицину - антибиотику, который часто назначается для лечения туберкулеза. Это позволяет врачам выбрать необходимый препарат, который будет действительно эффективным для лечения конкретного пациента.

Узбекистан намерен ликвидировать в стране туберкулез к 2050 году, о чем свидетельствует новая Национальная стратегия, рассчитанная на 2021-2026 годы и направленная на снижение заболеваемости на 50 процентов и смертности на 75 процентов к 2025 году.

Предоставленное оборудование позволит районным бактериологическим лабораториям расширить услуги по своевременной диагностике туберкулеза и значительно улучшить доступ жителей Узбекистана к современному экспресс-молекулярному тестированию. Оснащение районных лабораторий новыми аппаратами GeneXpert предоставит населению наиболее быстрый доступ к диагностике туберкулеза.

Более 25 лет USAID является партнером правительства Узбекистана в борьбе с туберкулезом.