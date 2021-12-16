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В России число заразившихся «омикрон»-штаммом достигло 25

CentralAsia (CA) -  Число официально зарегистрированных случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса в России выросло с 16 до 25, заявила вице-премьер, председатель оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции Татьяна Голикова, передает ТАСС.

«На сегодня он выявлен у 25 человек, в Москве, Московской области, городах Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону», — сказала она, выступая в Госдуме.

Новый штамм SARS-CoV-2 впервые обнаружили в Ботсване и ЮАР в середине ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, который необходим патогену для заражения клеток. Предположительно, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, зараженного ВИЧ.

Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 «вызывающим озабоченность» и присвоила ему название «омикрон» — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут в том числе переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. При этом, как отмечал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, у привитых болезнь проходит в легкой форме.

По последним данным, случаи заражения «омикрон»-штаммом есть как минимум в 77 странах.

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