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В Сеуле установили бюст узбекскому поэту Алишера Навои

CentralAsia (UZ) -  16 декабря к государственному визиту президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Республику Корея, в центре Сеула был открыт памятник узбекскому поэту и мыслителю Алишеру Навои.

Церемония открытия бюста в столице Республики Корея была посвящена 580-летию Алишера Навои и государственному визиту главы РУз.

В церемонии приняли участие первый заместитель Спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса, директор Национального центра по правам человека Акмал Саидов, министр дошкольного образования Агриппина Шин, депутат узбекского парламента Виктор Пак, а также представители общественности Узбекистана и Республики Корея.

На сегодняшний день памятники Алишеру Навои установлены в Токио, Шанхае, Вашингтоне, Москве, Минске, Баку, Мазари-Шарифе, Оше и Душанбе.

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