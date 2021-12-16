В Сеуле установили бюст узбекскому поэту Алишера Навои

CentralAsia (UZ) - 16 декабря к государственному визиту президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Республику Корея, в центре Сеула был открыт памятник узбекскому поэту и мыслителю Алишеру Навои.

Церемония открытия бюста в столице Республики Корея была посвящена 580-летию Алишера Навои и государственному визиту главы РУз.

В церемонии приняли участие первый заместитель Спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса, директор Национального центра по правам человека Акмал Саидов, министр дошкольного образования Агриппина Шин, депутат узбекского парламента Виктор Пак, а также представители общественности Узбекистана и Республики Корея.

На сегодняшний день памятники Алишеру Навои установлены в Токио, Шанхае, Вашингтоне, Москве, Минске, Баку, Мазари-Шарифе, Оше и Душанбе.