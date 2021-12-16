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Мирзиёев направил Назарбаеву и Токаеву поздравления по случаю 30-летия независимости Казахстана

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил первому президенту Казахстана - Елбасы Нурсултану Назарбаеву и президенту Касым-Жомарту Токаеву поздравления по случаю 30-летия независимости Казахстана.

«Нас особенно радует, что многовековые отношения взаимопонимания, дружбы и добрососедства между нашими народами в последние годы еще более укрепляются», - отметил глава государства.

Президент страны отметил итоги открытых переговоров, прошедших в ходе его государственного визита в Казахстан 5-6 декабря текущего года, сообщила пресс-служба главы государства.

Выражена уверенность в том, объявление следующего года Годом Казахстана в Узбекистане выведут отношения дружбы, добрососедства и стратегического партнерства на качественно новый уровень.

Лидер Узбекистана пожелал Нурсултану Назарбаеву и президенту Касым-Жомарту Токаеву здоровья и новых успехов, а народу Казахстана - мира и процветания.

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