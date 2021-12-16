ЮНЕСКО внесла «Искусство Бахши» в список нематериального культурного наследия человечества

CentralAsia (UZ) - «Искусство Бахши» включено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества как элемент нематериального культурного наследия Узбекистана. Сессия межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО (МКОНКН) проводится в виртуальном режиме с 13 по 18 декабря со штаб-квартиры Организации в Париже.

Номинационный пакет по данному элементу был подготовлен по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Национальной комиссией по делам ЮНЕСКО и внесен на рассмотрение МКОНКН в 2020 году.

На мероприятии показан специальный видеоролик, демонстрирующий историю развития бахшичилик на территории Узбекистана.

МКОНКН одобрил включение элемента в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества на основе аккламации (широкого консенсуса) без проведения каких-либо дебатов или голосования.

По мнению представителей оценочной комиссии, данное искусство представляет собой уникальное историко-культурное наследие, а номинационный пакет подходит по всем критериям для внесения этого национального элемента в Репрезентативный список нематериального культурного наследия. Принятое решение будет способствовать дальнейшему усилению мер по сохранению, приумножению и продвижению искусства бахши на национальном и международном уровне при тесной поддержке ЮНЕСКО.

«Искусство Бахши» стало шестым элементом нематериального культурного наследия, включенным в Репрезентативный список со стороны Республики Узбекистан. Ранее в список были внесены «Культурное пространство Байсунского района» (2008 г.), «Катта Ашула» (2009 г.), «Аския» (2014 г.), «Культуры и традиции Плова» (2016 г.) и «Лазги» (2019 г.). Кроме того, при соавторстве с другими странами Узбекистан принял участие в номинациях «Шашмаком» (2008 г.), «Навруз» (2016 г.) и «Искусство миниатюры» (2020 г.).

В предстоящие годы на рассмотрение МКОНКН планируется внесение национального элемента «Керамическая школа Узбекистана», а также ряда многонациональных номинаций с другими государствами, таких как «Традиционные навыки ремесленничества» и игра на «Рубабе», «Традиционные навыки вышивания ЦА», «Традиция рассказов Ходжа Насреддина».