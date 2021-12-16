Мужчина, убивший под Ташкентом семью из четырех человек и их работника, получил пожизненный срок

На фото Мадина и Малика с папой и детьми

CentralAsia (UZ) - В июле в Кибрайском районе Ташкентской области произошло убийство пяти человек: отца, двух дочерей, сына, а также наемного рабочего. 24-летний мужчина, подозреваемый в совершении жестокого убийства, был задержан в ночь преступления.

14 декабря в Ташкентском областном суде по уголовным делам состоялось закрытое заседание судебной коллегии.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по п. «а,в,г,ж,л,р,» ч.2 ст.97 (Умышленное убийство), п. «г» ч.2 ст. 119 (Насильственное удовлетворение половой потребности в противоестественной форме, сопряженные с угрозой убийством), п. «а» ч.2 ст. 130 (Изготовление, ввоз, распространение, рекламирование, демонстрация порнографической продукции), ч.2 ст. 140 (Оскорбление) и ч.1 ст. 219 (Сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг) УК РУз.

Суд заслушал показания подсудимого, потерпевших, их законных представителей и свидетелей, изучил документы, приложенные к делу.

Согласно приговору суда, подсудимый был признан виновным в совершении вышеперечисленных преступлений.

Убийца приговорен к пожизненному тюремному заключению.

Ранее сообщалось, что в частном доме под Ташкентом были обнаружены тела пятерых граждан с колото-резаными ранениями, а именно 61-летнего хозяина дома Э.А., его дочерей 35-летней М.А. и 33-летней М.А., 24-летнего сына Э.А., а также наемного рабочего 37-летнего К.К.

Проект NeMolchi.uz рассказал позже о происшествии со слов оставшейся в живых матери семейства, 60-летней Гулноры. За 10 минут она потеряла мужа и троих детей. Убийцей был некий 24-летний Шоядбек Исмоналиев (1997 года рождения), прилетевший в Ташкент из России за два дня до убийства, 26 июля.

Исмоналиев пришел в дом, где позже найдут убитых, когда все уснули. Дверь была открыта – в махалле, состоящей из типовых домов, хорошо друг друга знают и не ждут опасности. Убийца знал расположение комнат, принес с собой два ножа, остановил такси там, где не было камер слежения.

С Шоядбеком семья познакомилась несколько лет назад. Он был в бригаде, которая строила президентскую дачу – она находится недалеко от места преступления. После этого ремонтировал дом Малики, взятый в кредит. Жил там и постоянно просил у нее денег в долг. В какой-то момент стал за ней ухаживать, но Малика не планировала связывать с ним свою жизнь.

Родители сразу заподозрили, что парень делает предложение, чтобы не выплачивать долг в 14 миллионов сумов (около 1300 долларов). Он вернул только десятую часть — 1,6 миллиона. Малика настаивала на возврате остатка: нужно было закрывать кредит.

После этого Шоядбек стал угрожать отцу, брату и Малике. Затем уехал в Россию, откуда размещал в интернете оскорбительные публикации в адрес женщины и ее семьи, в том числе по национальному признаку (пострадавшие казахи).

Позже он стал монтировать фотографии порнографического содержания: ставил лицо Малики на изображение неизвестного обнаженного тела. Публиковал это, сопровождая комментариями, что Малика якобы «проститутка». Вернувшись в июле в Узбекистан, пришел к Малике на завод с ножом, угрожал на глазах у коллег. Тогда она написала заявление по месту работы, но безрезультатно.

Семья же еще в мае обратилась с заявлением к участковому, позже отправили обращение в портал. Однако сотрудники внутренних дел тогда им говорили: «Как я его найду? Он же в России. Пока не вернется, ничего нельзя сделать». В розыск его не объявили.

Первый удар получила Мадина, которая спала в доме возле входной двери: убийца ошибочно принял ее за Малику. На крик Мадины вышел отец, младший братишка Каюм (он вскоре должен был жениться, во дворе делали пристройку для молодой семьи — поэтому в доме ночевал рабочий) и мастер. В темноте спросонья они даже не поняли, что произошло. Их жизни также оборвали удары ножом.

Малику зарезали на глазах у ее детей и Гулноры.

После убийств он вышел на параллельную улицу, где его ждало такси. Заметив взгляд водителя, сказал, что на него напал отец невесты. Не подозревающий плохого таксист помог смыть кровь и дал запасную одежду, отвез Шоядбека в больницу, затем они поехали в аэропорт. Возле аэропорта было много милиции и убийца попросил развернуть в сторону Куйлюка. Там он сел в такси до Андижана. В дороге его задержали (в это время его уже объявили в розыск). У убийцы на руках уже был обратный билет в Россию на этот же день.