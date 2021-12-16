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Президент Узбекистана вместе с супругой прибыли в Сеул (фото)

CentralAsia (UZ) -  Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 16 декабря прибыл в Республику Корея с государственным визитом.

В аэропорту города Сеула состоялась торжественная встреча главы государства. В честь высокого гостя был выстроен почетный караул. Произведены артиллерийские залпы, сообщила пресс-служба главы государства.

Лидера Узбекистана у трапа самолета встретили заместитель премьер-министра Республики Корея Хонг Нам Ки и другие официальные лица.

Основные мероприятия саммита - двусторонние встречи и переговоры - пройдут в пятницу, 17 декабря.

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