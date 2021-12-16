Президент Узбекистана вместе с супругой прибыли в Сеул (фото)

- Узбекистан, общество
- 20:33, 16 декабря 2021
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CentralAsia (UZ) - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 16 декабря прибыл в Республику Корея с государственным визитом.
В аэропорту города Сеула состоялась торжественная встреча главы государства. В честь высокого гостя был выстроен почетный караул. Произведены артиллерийские залпы, сообщила пресс-служба главы государства.
Лидера Узбекистана у трапа самолета встретили заместитель премьер-министра Республики Корея Хонг Нам Ки и другие официальные лица.
Основные мероприятия саммита - двусторонние встречи и переговоры - пройдут в пятницу, 17 декабря.