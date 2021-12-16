Мининвестторг Узбекистана разъяснил расхождения в статистике внешней торговли с Россией и Казахстаном

CentralAsia (UZ) - Министерство инвестиций и внешней торговли (Мининвестторг) на своем официальном веб-сайте разъяснило расхождения в статистике внешней торговли Узбекистана с Россией и Казахстаном и их причины.

«В последние дни ряд журналистов, независимых экспертов и блогеров широко обсуждали в СМИ расхождения в открытых данных органов статистики Казахстана и России, касающихся показателей экспорта в эти страны из Республики Узбекистан, - говорится в публикации. - Министерство инвестиций и внешней торговли, как уполномоченный государственный орган, ответственный за формирование и координацию единой государственной политики в области внешней торговли и международного экономического сотрудничества, в отношении сложившейся ситуации сообщает следующее:

1. Государственным таможенным комитетом Республики Узбекистан налажен онлайн-обмен информацией с таможенными службами основных стран-партнеров, при котором оформленная для экспорта таможенная грузовая декларация, в режиме онлайн доступна в таможенной службе иностранного государства, в которое экспортируются товары.

В настоящее время Государственным таможенным комитетом налажен полноценный онлайн-обмен информацией с таможенными службами Республики Казахстан и Российской Федерации, что позволяет предупреждать значительные расхождения в торговле товарами.

2. По итогам января-октября текущего года экспорт из Республики Узбекистан в Республику Казахстан составил 951,4 млн долларов, из которых объём экспорта товаров составил 830 млн долларов, а услуг - 121,4 млн долларов.

По данным Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, импорт из Республики Узбекистан в январе-октябре текущего года составил 833 млн долларов.

Следует отметить, что Комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан представлены только данные об импорте товаров, в которых не отражена информация об импорте услуг.

По итогам января-сентября текущего года из Республики Узбекистан в Российскую Федерацию был осуществлён экспорт товаров на сумму 1 млрд 463 млн долларов, в том числе товаров на сумму 1 млрд 209 млн долларов и услуг на сумму 254 млн долларов.

По данным Федеральной таможенной службы Российской Федерации, в январе-сентябре текущего года объём импорта товаров из Республики Узбекистан составил 1 млрд 170 млн долларов, без учёта объёма импортированных услуг.

Что касается цифр внешнеторгового оборота, вызвавших дискуссии, то здесь данные Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике отражают совокупность объёмов экспорта товаров и услуг.

В статистических показателях стран-партнеров (Республики Казахстан и Российской Федерации) указан только объем товаров. Следовательно, значения различающихся чисел соответствуют объёму экспорта услуг.

В комментарии Государственного комитета по статистике по этому вопросу отмечается, что небольшие расхождения в экспорте товаров в основном могут иметь место в следующих случаях:

- различия в системе ведения учёта внешней торговли;

- различия в специфике оценки таможенной стоимости товара, то есть стоимость товара в контракте, приведённая к базовым ценам на момент пересечения таможенной границы;

- различия во времени учета товаров. То есть причина расхождений во внешней торговле будет связана со временем. Например, товары, выехавшие из одной страны в конце декабря, отражаются в таможенной статистике государства-партнера на дату импорта (например, в январе)

3. Излишне уплаченная сумма НДС, возникшая в результате применения “нулевой” процентной ставки НДС по экспортным операциям в Республике Узбекистан, возвращается предприятию-экспортеру в установленном порядке.

В настоящее время средства НДС возвращаются в случае представления в Государственную налоговую инспекцию документов, подтверждающих полное поступление валютных средств за отправленный на экспорт товар.

Товары, оформленные на экспорт, не отражаются в качестве экспорта в том случае, если они не пересекают территорию республики или возвращаются обратно.

Данная мера направлена на предупреждение незаконного возврата НДС из бюджета республики путем сфальсифицированных экспортных операций.

В то же время, в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан №ПП-5231 от 24 августа 2021 года, в целях поддержки экспортеров и создания для них дополнительных условий, для дисциплинированных налогоплательщиков, которые своевременно обеспечивали валютные поступления в течение последнего года и не имеющих просроченных дебиторских задолженностей по экспортным контрактам, внедрена процедура возврата НДС до поступления валютных средств».

В заключение Министерство инвестиций и внешней торговли сообщило о постоянной готовности сотрудничать с журналистами, независимыми экспертами и блогерами в подготовке соответствующих аналитических материалов и публикации статей о внешнеторговых операциях и реформах, осуществляемых в целях поддержки деятельности предприятий-экспортеров.