В Узбекистане частично разблокировали доступ к TikTok

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане пользователи сообщили, что могут без ограничений использовать социальную сеть TikTok.

TikTok открывается через мобильный интернет у абонентов двух сотовых компаний. Однако веб-приложение все еще не доступно. Кроме того, социальная сеть находится в национальном реестре нарушителей законодательства о персональных данных.

Ранее, 15 декабря, председатель попечительского совета общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Узбекистана Комил Алламжонов сообщил, что он провел онлайн-встречу с доктором Тео Бертрамом, вице-президентом TikTok, и другими высокопоставленными должностными лицами компании.

«На встрече мы обсудили вопросы взаимного сотрудничества. Я предложил представителям TikTok адаптировать некоторые их внутренние нормы и процедуры в соответствии с ценностями и обычаями Узбекистана, нашим менталитетом. Было отмечено, что они готовы учесть это предложение, сотрудничать в этом направлении, а также ввести узбекский язык. Если TikTok вреден, его необходимо превратить в полезный ресурс. Я думаю, что для всех будет выгоднее и правильнее не ограничивать деятельность таких компаний, а плотно с ними работать, налаживать сотрудничество», - сказал он.

В начале июля в Узбекистане ограничили использование ряда социальных сетей в связи с нарушением ими требований законодательства при обработке персональных данных. Тогда стало известно, что в республике ограничили работу такие социальных сетей как ТикТок, Twitter и «ВКонтакте».