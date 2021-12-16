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В Узбекистане назвали основания для введения чрезвычайного положения

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана подписал конституционный закон о чрезвычайном положении, который позволит вводить режим чрезвычайного положения (ЧП) в стране на срок не более четырех месяцев, передает пресс-служба Министерства юстиции.

Согласно документу, чрезвычайное положение вводится в исключительных случаях при наличии обстоятельств, которые непосредственно угрожают жизни, здоровью и безопасности граждан, конституционному строю и (или) территориальной целостности и не могут быть устранены без применения чрезвычайных мер.

Чрезвычайное положение вводится указом президента на всей территории Узбекистана или в отдельных местах. Чрезвычайное положение на всей территории Узбекистана не может превышать 30 суток, а на отдельных участках – 60 суток. Данный срок может быть продлен.

В период чрезвычайного положения могут быть введены следующие меры и временные ограничения:

  • полное или частичное приостановление полномочий государственных органов;
  • ограничения на передвижение;
  • усиление охраны общественного порядка, особо важных и классифицированные объектов;
  • ограничения на осуществление отдельных видов деятельности;
  • особый порядок продажи, покупки и распределения продуктов питания и предметов первой необходимости;
  • запрет или ограничение собраний, митингов;
  • ограничение движения транспорта.

Кроме того, могут быть созданы специальные органы государственного управления для обеспечения режима чрезвычайного положения, которые должны включать в себя:

- государственную комиссию по обеспечению режима ЧС;

- комендатуру района.

Комендантский час может быть введен в случае реальной внешней опасности. При этом лица, нарушившие правила, задерживаются до окончания комендантского часа.

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