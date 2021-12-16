В Узбекистане назвали основания для введения чрезвычайного положения

- Узбекистан, общество
- 21:01, 16 декабря 2021
- Просмотров: 186
CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана подписал конституционный закон о чрезвычайном положении, который позволит вводить режим чрезвычайного положения (ЧП) в стране на срок не более четырех месяцев, передает пресс-служба Министерства юстиции.
Согласно документу, чрезвычайное положение вводится в исключительных случаях при наличии обстоятельств, которые непосредственно угрожают жизни, здоровью и безопасности граждан, конституционному строю и (или) территориальной целостности и не могут быть устранены без применения чрезвычайных мер.
Чрезвычайное положение вводится указом президента на всей территории Узбекистана или в отдельных местах. Чрезвычайное положение на всей территории Узбекистана не может превышать 30 суток, а на отдельных участках – 60 суток. Данный срок может быть продлен.
В период чрезвычайного положения могут быть введены следующие меры и временные ограничения:
- полное или частичное приостановление полномочий государственных органов;
- ограничения на передвижение;
- усиление охраны общественного порядка, особо важных и классифицированные объектов;
- ограничения на осуществление отдельных видов деятельности;
- особый порядок продажи, покупки и распределения продуктов питания и предметов первой необходимости;
- запрет или ограничение собраний, митингов;
- ограничение движения транспорта.
Кроме того, могут быть созданы специальные органы государственного управления для обеспечения режима чрезвычайного положения, которые должны включать в себя:
- государственную комиссию по обеспечению режима ЧС;
- комендатуру района.
Комендантский час может быть введен в случае реальной внешней опасности. При этом лица, нарушившие правила, задерживаются до окончания комендантского часа.