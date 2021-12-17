Переговоры с Президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом, - Кремль

CentralAsia (MNG) - Владимир Путин провёл в Кремле переговоры с Президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом, который прибыл в Россию с рабочим визитом.

После беседы в узком составе российско-монгольские переговоры продолжились в формате рабочего завтрака.

По окончании международных консультаций главы двух государств сделали заявления для прессы.

Кроме того, по итогам принята Совместная декларация по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между Россией и Монголией.

Начало беседы с Президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом

В.Путин: Уважаемый господин Президент!

Прежде всего хочу Вас поблагодарить за то, что Вы приехали к нам, приняли приглашение. После Вашего избрания, насколько я понимаю, это первый Ваш заграничный визит, это хороший знак.

Визит проходит в год столетия установления между нашими странами дипломатических отношений, [они] строятся сегодня на основе Договора [о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнёрстве], который мы несколько лет назад подписали.

Причём отношения развиваются, несмотря на пандемию, практически по всем направлениям: это и экономика, это и политические связи, сотрудничество в военной области, на международной арене.

У Вас очень большая, насыщенная программа, я знаю, пребывания в России. Уверен, что Ваш визит будет удачным, принесёт хорошие результаты.

Что касается экономики, то в прошлом году он [товарооборот] сократился в связи с пандемией на 20 процентов, но в этом году, за первые три квартала текущего года, он увеличился примерно на 25. Есть все основания полагать, что мы достигнем допандемийного уровня и можем [его] превзойти.

Господин Президент, я очень рад Вас видеть. Добро пожаловать.

У.Хурэлсух (как переведено): Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович.

Действительно, после выборов Президента нашей страны я очень рад тому, что совершаю свой первый заграничный визит именно в Российскую Федерацию.

Хочу также выразить свою благодарность за возможность организации моего визита в рамках празднования нашего исторического юбилея – столетия установления дипломатических отношений между Монголией и Россией, несмотря на тяжёлую ситуацию с пандемией, которая есть, к сожалению, по всему миру.

Я считаю, что наши отношения действительно являлись историческими и очень знаменательными и хорошими. Сто лет тому назад представители нашей страны прибыли в Москву, и тогда была наша совместная борьба за установление независимости нашей страны и суверенитета. И в тяжёлые годы войны, и в послевоенные мирные времена наши народы тесно сотрудничали между собой и творили эту большую историю.

И во времена боёв на реке Халхин-Гол в 1939 году, и в годы Великой Отечественной войны, – Вы прекрасно знаете, что мы с большим почётом относимся к той исторической роли, которую сыграла Россия в те времена. Мы считаем, что Россия сыграла важную роль в мировой безопасности и в победе над нацизмом. Именно поэтому мы с большим почтением относимся к празднику Великой Победы.

За прошедшее время у нас действительно была богатая история. Мы тесно сотрудничали с советским народом, в частности в освоении целины, в строительстве больших промышленных предприятий, даже вместе полетели в космос. Сегодня у нас нет каких-либо политических разногласий, и [на протяжении] 100 лет между нами были действительно братские отношения. Монгольский народ считает, что наша дружба и товарищество являются примером хороших отношений не только в нашем регионе, но и в мире в целом.

В преддверии моего визита состоялось несколько важных встреч, в частности с Заместителем Председателя Правительства господином [Алексеем] Оверчуком, также с Заместителем Председателя Правительства госпожой [Викторией] Абрамченко. Проведено очередное заседание межправительственной комиссии. Также в нашей стране побывал с визитом начальник Генштаба [Вооружённых Сил] Российской Федерации. И также до моего визита в Россию было решено много вопросов хозяйственного значения.

Мы считаем, что наступили времена, когда мы можем говорить о новых начинаниях в наших отношениях.

Хотел бы также особо отметить, что в годы Вашей работы в должности и Президента, и Премьер-министра отношения между нашими странами активно развивались. Вы четыре раза были в нашей стране с визитом. Монгольский народ, наша страна в целом очень доброжелательно относятся и к российскому народу, и лично к Вам.

Есть один вопрос – это активизация торгово-экономических отношений между нашими странами. Когда я вступил в должность Президента, я поставил перед собой цель провести национальный проект «Транзитная Монголия». Я считаю, что в рамках реализации этого проекта очень важна также координация с инициативой, которую Вы озвучили – это создание «Большого евразийского партнёрства». Мы горячо поддерживаем эту инициативу.

Мы проживаем в пространстве, которое объединяет как Азию с Европой, так и Россию с Китаем. Протяжённость монголо-российской границы составляет более 3500 километров, а с Китаем – 4700 километров. Также мы внимательно следим и за отношениями между нашими двумя великими соседями – между Россией и КНР. Вчера у вас состоялась встреча с главой КНР [Си Цзиньпином], и мы с большим интересом наблюдаем, и думаю, что и весь мир тоже уделяет большое внимание вашему сотрудничеству.

Именно поэтому мы и выдвигаем инициативу продвижения программы «Транзитная Монголия», поскольку через нашу территорию проходит кратчайший путь, который соединяет Европу с Азией и Россию с Китаем.

В наших планах есть строительство двух вертикальных железнодорожных линий – восточной и западной, которые проходят через восточную и западную части нашей страны. С восточной стороны эта железная дорога соединяет Китай с Забайкальским краем и [выходит] на дальневосточные порты. А в западном направлении эта железная дорога, связывающая дорога Кызыл – Курагино и дальше по нашей территории до китайской территории.

Также у нас есть вопрос о модернизации центрального железнодорожного коридора, который проходит через Иркутск.

Мы очень довольны результатами работы, которые проводят в области проекта строительства газопровода из России в Китай через территорию Монголии.

В 2019 году, будучи на должности Премьер-министра, когда я был с визитом в Российской Федерации, мы с Вами, уважаемый Владимир Владимирович, положили начало этому проекту. Я очень доволен, что этот проект идёт весьма успешно.

источник: kremlin.ru

Коронавирус в Монголии

Карта распространения