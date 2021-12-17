Заявления для прессы по итогам российско-монгольских переговоров

CentralAsia (MNG) - По итогам российско-монгольских переговоров Владимир Путин и Ухнаагийн Хурэлсух сделали заявления для прессы.

В.Путин: Уважаемый господин Президент! Дамы и господа! Добрый день!

Рады приветствовать в Москве Президента Монголии.

После вступления в должность главы государства господин Президент свой первый зарубежный визит совершает именно в нашу страну, и это, конечно, говорит о том важном значении, которое в Монголии придают развитию добрососедских связей с Россией. Мы, разумеется, также заинтересованы в тесном партнёрстве с монгольскими друзьями.

Взаимовыгодное сотрудничество двух государств имеет давнюю историю. В нынешнем году отметили столетие установления официальных дипломатических отношений. Напомню, что наша страна первой признала независимость монгольского государства. С тех пор российско-монгольское взаимодействие крепло, расширялось, выстраивалось на принципах уважения, учёта интересов друг друга. Российский и монгольский народы хранят память о боевом братстве, – господин Президент сегодня упоминал об этом, – закреплённом в боях на реке Халхин-Гол и в период Второй мировой войны.

Сегодняшние переговоры прошли в деловом и конструктивном ключе. Мы с господином Президентом приняли совместную Политическую декларацию. Она идёт в развитие подписанного в 2019 году Договора о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, и, главное, в декларации поставлены чёткие ориентиры дальнейшего углубления двусторонних связей по различным направлениям взаимодействия.

Помимо этого, сторонами подготовлен и будет подписан в ходе визита целый ряд межправительственных и межведомственных документов, охватывающих многие сферы нашего взаимодействия, сотрудничества, в том числе экономику и торговлю.

Россия – один из крупнейших внешнеторговых партнёров Монголии. Несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавируса, по итогам первых девяти месяцев взаимный товарооборот вырос на 24 процента.

Эффективно работает российско-монгольская межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. На её очередном заседании, состоявшемся в ноябре в Улан-Баторе, определены новые конкретные планы взаимодействия в таких областях, как инфраструктура, горнорудная промышленность, энергетика, сельское хозяйство, цифровые технологии.

Флагманским и весьма успешным совместным коммерческим проектом является предприятие «Улан-Баторская железная дорога». За минувшее десятилетие ежегодный двусторонний грузооборот по этой магистрали вырос вдвое – с 15 до 30 миллионов тонн.

В последние годы при поддержке России проделана большая работа по модернизации и расширению железнодорожных путей, укреплению финансовой стабильности «Улан-Баторской железной дороги». В частности, налажена своевременная индексация тарифов на перевозки, составлен план урегулирования задолженности по кредитам 1990-х годов, решён ряд застарелых вопросов с земельными участками. Рассчитываем, что все эти меры сделают железнодорожные перевозки через Монголию ещё более привлекательными и выгодными.

Подробно рассмотрели с господином Хурэлсухом тематику взаимодействия в энергетической области. Россия является надёжным поставщиком энергоносителей в Монголию, обеспечивая около 80 процентов потребностей страны в нефтепродуктах. Российские энергокомпании заинтересованы работать на внутреннем монгольском рынке горюче-смазочных материалов и расширять своё присутствие. В частности, «Роснефть» в настоящее время проходит регистрацию в качестве оператора топливозаправочного комплекса нового международного аэропорта в Улан-Баторе.

В практической проработке – проект строительства транзитного газопровода по территории Монголии из России в Китай. Работа двигается, двигается успешно. Он может стать продолжением российского трубопровода «Сила Сибири–2». Уже определены оптимальный маршрут, протяжённость и другие параметры, готовится технико-экономическое обоснование. Я думаю, что оно будет готово в ближайшие недели.

Солидный опыт сотрудничества накоплен в области электроэнергетики. В прошлом году наши компании «Ротек» и «Уральский турбинный завод» успешно завершили модернизацию теплоэлектростанции ТЭЦ-4 в Улан-Баторе. Это позволило увеличить мощность национальной энергосистемы Монголии сразу на 15 процентов. Рассматривается и другой совместный проект по модернизации ТЭЦ-3.

Хорошие перспективы открываются для кооперации в ядерной энергетике. По линии «Росатома» прорабатывается возможность строительства в Монголии Центра ядерной науки, который займётся исследованиями в сфере мирного атома в интересах самых разных секторов монгольской экономики, включая промышленность, медицину, сельское хозяйство.

Россия и Монголия и далее намерены сообща заниматься важными проектами в природоохранной области – мы сегодня много об этом говорили с господином Президентом. В частности, будем взаимодействовать по сохранению трансграничных рек, в том числе Селенги и Ульдзы, которые формируют уникальные экосистемы озера Байкал и Торейских озёр, являющихся всемирным наследием ЮНЕСКО.

Хотел бы особо подчеркнуть, что Россия и Монголия по-партнёрски сотрудничают в борьбе с коронавирусной инфекцией. Налажены поставки нашей вакцины «Спутник V», а также тест-систем для выявления COVID-19. Кроме того, в Монголии действуют две российские мобильные лаборатории по выявлению опасных инфекций.

В ходе переговоров затрагивалась тематика гуманитарного сотрудничества. Условились интенсифицировать научные, культурные, спортивные обмены, продолжить практику регулярного проведения Дней российско-монгольской дружбы и Дней культуры.

Россия оказывает помощь в подготовке высококвалифицированных кадров для всех отраслей монгольской экономики. Монгольским гражданам в год выделяется 500 бюджетных мест в наших вузах. Удовлетворены, что в Монголии хорошо отлажена система изучения русского языка.

Хотел бы отметить, что Россия и Монголия успешно сотрудничают в вопросах обороны и безопасности, укрепляются контакты по линии силовых ведомств, на регулярной основе проводятся совместные военные учения. В частности, в рамках ежегодных манёвров «Селенга» сообща отрабатываются тактические приёмы борьбы против незаконных вооружённых формирований.

Позиции России и Монголии по актуальным региональным и международным проблемам совпадают или очень близки. Наши страны хорошо координируют свои действия на площадках Организации Объединённых Наций.

Изучается возможность подключения монгольских партнёров к интеграционным процессам в Евразийском экономическом союзе. Сформирована совместная исследовательская группа, которая прорабатывает целесообразность создания зоны свободной торговли между Монголией и Евразэс.

Уважаемые дамы и господа!

Визит Президента Монголии продолжается, у него большая программа: встреча с Председателем Правительства России, главами обеих палат Федерального Собрания, в Совете Безопасности России. С учётом этого можно выразить уверенность, что визит господина Хурэлсуха будет успешным и, без всякого сомнения, результативным: мы сейчас проговорили практически по всем аспектам нашего взаимодействия. Уверен, что будут достигнуты такие договорённости, которые приведут к дальнейшему всестороннему развитию российско-монгольского партнёрства.

И ещё раз хочу поблагодарить господина Президента за то, что он свой первый государственный визит совершил именно в Российскую Федерацию.

Благодарю Вас.

источник: kremlin.ru

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