Сопутствующие волны тепла размером с Монголию в семь раз чаще, чем в 1980-е годы

CentralAsia (MNG) - Согласно исследованию, проведенному учеными из Университета штата Вашингтон, в течение теплых сезонов 2010-х годов в Северном полушарии происходило несколько крупных волн тепла размером с Монголию в одно и то же время почти каждый день.

Используя климатические данные с 1979 по 2019 год, исследователи обнаружили, что количество волн тепла, возникающих одновременно в средних и высоких широтах Северного полушария, в 2010-х годах было в семь раз больше, чем в 1980-х. В среднем в 2010-е годы наблюдались одновременные волны тепла 143 дня в году — почти каждый день из 153 теплых месяцев с мая по сентябрь.

Одновременные тепловые явления также становились все более жаркими и масштабными: их интенсивность возросла на 17%, а их географическая протяженность увеличилась на 46%.

«Более чем одна волна тепла, возникающая одновременно, часто имеет более серьезные социальные последствия, чем одно событие», - сказала Кассандра Роджерс, постдокторский исследователь WSU и ведущий автор исследования, опубликованного в Journal of Climate. «Если определенные регионы зависят друг от друга, например, в сельском хозяйстве или торговле, и они оба испытывают стресс одновременно, они не смогут отреагировать на оба события».

Волны тепла могут вызывать бедствия от неурожая до лесных пожаров. Авторы отметили, что одновременные волны тепла могут умножать эти угрозы, исчерпывая возможности стран по оказанию взаимопомощи в кризисных ситуациях, как это было во время многочисленных лесных пожаров в США, Канаде и Австралии, связанных с волнами тепла 2019 и 2020 годов. Предыдущее исследование также показало, что одновременные волны тепла вызвали падение мирового урожая сельскохозяйственных культур примерно на 4%.

В этом исследовании сильные волны тепла определены как высокотемпературные явления, продолжающиеся три дня или более и охватывающие не менее 1,6 миллиона квадратных километров (около 620 000 квадратных миль), что примерно соответствует размеру Монголии или Ирана.

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