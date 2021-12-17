Россия и Монголия приняли декларацию, в которой определены четкие цели по развитию сотрудничества

CentralAsia (MNG) - Президент России уточнил, что в документе «поставлены четкие ориентиры дальнейшего углубления двусторонних связей по различным направлениям взаимодействия».

Президент России Владимир Путин сообщил о принятии РФ и Монголией декларации, которая содержит четкие ориентиры углубления двустороннего сотрудничества.

«Мы с господином президентом [Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом] приняли совместную политическую декларацию. Она идет в развитие подписанного в 2019 году Договора о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве», - сказал Путин по итогам российско-монгольских переговоров. Он уточнил, что в документе «поставлены четкие ориентиры дальнейшего углубления двусторонних связей по различным направлениям взаимодействия».

Глава российского государства добавил, что сторонами подготовлен и будет подписан целый ряд межправительственных и межведомственных документов, охватывающих многие сферы нашего взаимодействия и сотрудничества, в том числе экономику и торговлю.

По итогам переговоров Путин подчеркнул, что тот факт, что свой первый зарубежный визит президент Монголии совершил именно в Россию, говорит о важном значении, которое придается развитию добрососедских связей с Россией. «Мы, разумеется, также заинтересованы в тесном партнерстве с монгольскими друзьями», - заверил российский лидер, напомнив, что российско-монгольские связи имеют давнюю историю, а в 2021 году отмечается столетие установления дипломатических отношений между двумя странами.

Путин сделал акцент на том, что Россия первой признала независимость монгольского государства и с тех пор двустороннее взаимодействие крепло и расширялось на принципах взаимоуважения и учета интересов друг друга. «Российский и монгольский народы хранят память о боевом братстве <...>, закрепленном в боях на реке Халхин-Гол и в период Второй мировой войны», - сказал он.

Схожесть позиций

Президент России также отметил схожесть позиций двух стран по актуальным международным проблемам.

«Позиции России и Монголии по актуальным региональным и международным проблемам совпадают или очень близки. Наши страны хорошо координируют свои действия на площадках Организации Объединенных Наций», - сказал Путин.

Он напомнил, что изучается возможность подключения монгольских партнеров к интеграционным процессам в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). В частности, сформирована совместная исследовательская группа, которая прорабатывает целесообразность создания зоны свободной торговли между Монголией и ЕАЭС.

«Хотел бы отметить, что Россия и Монголия успешно сотрудничают в вопросах обороны и безопасности, укрепляются контакты по линии силовых ведомств, на регулярной основе проводятся совместные военные учения», - продолжил президент РФ. Он указал, что в рамках ежегодных маневров «Селенга» сообща отрабатываются тактические приемы борьбы против незаконных вооруженных формирований.

Путин отметил, что президент Монголии в ходе своего визита также планирует встретиться с председателем правительства России, главами обеих палат Федерального собрания, провести встречи в Совете безопасности РФ. «С учетом этого можно выразить уверенность, что визит господина Хурэлсуха будет успешным и, без всякого сомнения, результативным: мы сейчас проговорили практически по всем аспектам нашего взаимодействия. Уверен, что будут достигнуты такие договоренности, которые приведут к дальнейшему всестороннему развитию российско-монгольского партнерства», - резюмировал глава российского государства и еще раз поблагодарил монгольского коллегу за то, что тот совершил свой первый государственный визит именно в Российскую Федерацию.

Сотрудничество в экономике

Говоря о сотрудничестве в экономике, Путин напомнил, что Россия является одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Монголии. По его словам, несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавируса, по итогам первых девяти месяцев взаимный товарооборот вырос на 24%.

Путин добавил, что эффективно работает двусторонняя межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Президент напомнил, что на ее очередном заседании, которое прошло в ноябре в Улан-Баторе, были определены новые конкретные планы взаимодействия в инфраструктуре, горнорудной промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, цифровых технологиях.

«Флагманским и весьма успешным совместным коммерческим проектом является предприятие «Улан-Баторская железная дорога». За минувшее десятилетие ежегодный двусторонний грузооборот по этой магистрали вырос вдвое, с 15 до 30 млн тонн», - констатировал он.

Путин добавил, что в последние годы была проделана большая работа по модернизации и расширению железнодорожных путей, укреплению финансовой стабильности предприятия. В частности, была налажена своевременная индексация тарифов на перевозки, составлен план урегулирования задолженности по кредитам 90-х годов, решен ряд застарелых вопросов с земельными участками.

«Рассчитываем, что все эти меры сделают железнодорожные перевозки через Монголию еще более привлекательными и выгодными», - подчеркнул российский лидер.

Путин также заверил, что Россия является надежным поставщиком энергоносителей в Монголию. «Россия является надежным поставщиком энергоносителей в Монголию, обеспечивая около 80% потребности страны в нефтепродуктах», - сказал глава российского государства.

источник: Тасс

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