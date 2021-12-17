По итогам российско-монгольских переговоров Ухнаагийн Хурэлсух сделал заявление для прессы

CentralAsia (MNG) - У.Хурэлсух (как переведено): Рад, что мой первый зарубежный визит – в Российскую Федерацию. Он организован в рамках 100-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Россией. Этот визит имеет историческое значение. В ходе переговоров мы с Владимиром Владимировичем подвели итоги развития отношений за минувшее столетие, подробно обменялись мнениями о дальнейших целях и направлениях сотрудничества и относительно крупнейших совместных проектов, а также определили перспективы взаимодействия на следующее столетие.

Оба лидера с гордостью отметили нашу добрую традицию взаимопомощи между народами Монголии и России, сформированную в годы борьбы за свободу, независимость, в годы Великой Отечественной войны, мирного строительства, а также выразили намерения развивать политический диалог в соответствии с принципами равноправия и уважения, территориальной целостности, норм международного права.

Тесное и дружественное сотрудничество на протяжении 100 лет – это редкий исторический прецедент. Наши отношения – это образцовые исторические отношения.

В ходе визита Владимира Владимировича в Монголию в 2019 году на бессрочной основе был подписан Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Оба лидера подтвердили, что он стал основой для обогащения комплексного стратегического партнёрства новым содержанием и его интенсивного развития.

У нас имеются возможности по развитию сотрудничества в сферах энергетики, поставок горюче-смазочных материалов, природного газа, в сфере дорожно-транспортной отрасли, связи, инфраструктуры, сельского хозяйства, природоохранной и других отраслей торгово-экономического сотрудничества.

Считаем, что необходимо существенно расширить рамки торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, вывести его на новый уровень. В ходе визита наша страна выразила желание активно развивать взаимовыгодное сотрудничество. Пригласили российских партнёров к участию в инфраструктурных, железнодорожных, энергетических и других проектах. Обменялись мнениями по вопросам модернизации КПП на нашей госгранице, повышению их пропускной способности, созданию трансграничной зоны двустороннего сотрудничества.

Намерены активно сотрудничать в реализации проекта создания экономического коридора Монголия – Россия – Китай, утверждённого в 2016 году, а также удовлетворены успешным ходом реализации трёхстороннего проекта строительства газопровода из России в Китай через территорию Монголии.

В целях развития транспортных маршрутов между Азией и Европой, а также реализации национальной цели Монголии «Транзит Монголия» обменялись мнениями об активизации сотрудничества в направлении повышения экономической эффективности совместного монгольско-российского общества «Улан-Баторская железная дорога», обновления её инфраструктуры и создания новых железнодорожных, авто- и энергетических коридоров.

У наших двух стран добрая традиция сотрудничества в гуманитарной сфере, в области культуры, образования и науки. Благодарны за решение об увеличении количества правительственных стипендий Российской Федерацией для монгольских студентов.

Наши страны тесно сотрудничают в рамках региональных механизмов и международных организаций, подтвердили намерения координировать усилия в ООН, в АСЕАН, в ШОС. Поддерживаем инициативу большого евразийского партнёрства, выдвинутую господином Президентом Путиным, готовы сотрудничать в целях реализации совместных проектов по развитию торгово-экономического и инфраструктурного взаимодействия.

В ходе визита по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина утвердили совместную декларацию по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Россией. Были также подписаны важные документы по сотрудничеству в сфере функционирования контрольно-пропускных пунктов, таможни, а также в области интеллектуальной собственности, образования и культуры.

Идут вперёд, несмотря на пандемию, наши отношения. Выступаем за скорейшее преодоление пандемии, восстановление духа сотрудничества и вывода его на новый уровень. Доволен результатами моего визита.

От имени монгольского народа хочу выразить Вам, Владимир Владимирович, и нашему вечному соседу, великому русскому народу, благодарность за усилия по продвижению традиционно дружественного двустороннего взаимодействия и пожелать всего наилучшего.

Спасибо вам.

источник: kremlin.ru

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