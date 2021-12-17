Tamaska Oil and Gas приобретает монгольский проект МУП

CentralAsia (MNG) - Проект расположен примерно в 20 км от китайско-монгольской границы и недалеко от газопровода на севере Китая.

Компания Tamaska Oil and Gas, зарегистрированная в Сиднее, подписала соглашение о приобретении компании Telmen Energy, которая владеет 100% долей в проекте по добыче метана из угольных пластов (МУП) Гурвантэс XXXV в Монголии, сообщило агентство 16 декабря.

Проект занимает площадь 8 400 км2 и расположен примерно в 20 км от китайско-монгольской границы и недалеко от газотранспортной и распределительной сети северного Китая.

Tэлмэн – это не зарегистрированная на бирже австралийская компания, которая владеет 100% Telmen Resource, монгольской юридической компании, которая, в свою очередь, владеет 100% долей в проекте Гурвантэс.

Tэлмэн рассчитывает начать программу высокоэффективного бурения на проекте Гурвантес в первом квартале 2022 года, сказал Тамаска. Первый этап программы разведки будет включать бурение как минимум четырех полностью протестированных скважин с керном, где будут собираться данные для подтверждения толщины угля, содержания газа, состава газа и проницаемости.

Основная часть программы геологоразведочных работ финансируется по соглашению о передаче собственности между Telmen и Talon Energy, другой компанией, зарегистрированной в Сиднее. Соглашение требует, чтобы Talon потратил $ 4,65 млн, чтобы заработать 33% рабочей доли в контракте о разделе продукции. Telmen останется оператором в соответствии с условиями соглашения о передаче в собственность.

По словам Тамаски, первая независимая перспективная оценка ресурсов была завершена в августе этого года NSAI и выявила рисковые ресурсы в лучшем случае в размере 5,96 триллиона кубических футов.

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