В Бухаре местная жительница подарила свой магазин администрации города

CentralAsia (UZ) - Жительница города Кагана Бухарской области Х. Рашидова подарила местному хокимияту свой магазин, находящийся на территории главного автовокзала.

О подарке женщины стало известно из решения хокима Кагана Хаёта Давлатова от 15 декабря. В документе указано, что заявление о безвозмездной передаче магазина площадью 60 квадратных метров было подписано Рашидовой 6 декабря.

Это уже второй случай крупных подарков администрации от граждан. Напомним, что в конце ноября гражданка Зиёда Латипова подарила хокимияту Ташкента автомобиль Mercedes Benz S500 Hybrid черного цвета.

В настоящее время Минюст Узбекистана разработал Кодекс этики государственных служащих. Он ограничит стоимость подарков, которые имеют право принимать чиновники. Однако неясно, будет ли этот документ регулировать размер даров, безвозмездно передаваемых гражданами на баланс администрации.