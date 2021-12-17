экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Бухаре местная жительница подарила свой магазин администрации города
Предыстория: Жительница Ташкента подарила местной администрации новый автомобиль стоимостью $80 тысяч

CentralAsia (UZ) -  Жительница города Кагана Бухарской области Х. Рашидова подарила местному хокимияту свой магазин, находящийся на территории главного автовокзала.

О подарке женщины стало известно из решения хокима Кагана Хаёта Давлатова от 15 декабря. В документе указано, что заявление о безвозмездной передаче магазина площадью 60 квадратных метров было подписано Рашидовой 6 декабря.

Это уже второй случай крупных подарков администрации от граждан. Напомним, что в конце ноября гражданка Зиёда Латипова подарила хокимияту Ташкента автомобиль Mercedes Benz S500 Hybrid черного цвета.

В настоящее время Минюст Узбекистана разработал Кодекс этики государственных служащих. Он ограничит стоимость подарков, которые имеют право принимать чиновники. Однако неясно, будет ли этот документ регулировать размер даров, безвозмездно передаваемых гражданами на баланс администрации.

Новости по теме:

print
  • Китайские ученые выяснили, что штамм «омикрон» размножается в 70 раз быстрее, чем «дельта»
  • Монгольский хардбол или почему Rio Tinto стал мягким?
  • АБР выделил Узбекистану $162 млн на развитие железнодорожного движения


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com