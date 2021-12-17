В Москве мужчина с ножом напал на стоматолога из Узбекистана (видео)

В Москве мужчина с ножом напал на стоматолога из Узбекистана

CentralAsia (UZ) - В частной стоматологической клинике на севере Москвы неизвестный мужчина напал с ножом на врача из Узбекистана и нанес ему ножевое ранение в живот.

По сообщениям СМИ, напавший на врача мужчина является известным кинопродюсером. Он задержан, в настоящее время по данному инциденту возбуждено уголовное дело.

После нападения на стоматолога из Узбекистана Следственный комитет России по городу Москве возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство» Уголовного кодекса РФ.

Инцидент произошел в понедельник днем, 13 декабря, в частной клинике в Ясном проезде в районе Южное Медведково, в Северном административном округе российской столицы.

Потерпевший – 40-летний стоматолог родом из Ташкента Джамол Адилов, который работал в этой клинике.

В настоящее время по данному инциденту Бабушкинским межрайонным следственным отделом СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

Напавшим на узбекского стоматолога оказался 59-летний Мурат Оганесян, который сам явился в отдел полиции. Он сказал полицейским, что ему не понравился результат лечения зубов.

Расследование данного инцидента находится под контролем прокуратуры города Москвы.

Позже стало известно, что Мурат Оганесян является бывшем гендиректором продюсерского центра «Парадиз», выпустившего скандальный фильм «Сволочи». В 2007 году на премии MTV известный режиссер Владимир Меньшов отказался вручать приз этой ленте на премии MTV.

​Как сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на собственные источники, компании Мурата Оганесяна обанкротились из-за экономического кризиса в стране и закрылись два года назад.

Мурату Оганесяну, которому 14 декабря исполнилось 60 лет, пришлось отметить свой юбилей за решеткой.

Состояние здоровья пострадавшего стоматолога Джамола Адилова оценивается как средней тяжести.