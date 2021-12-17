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В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 57,7%

CentralAsia (CA) -  Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 57,7%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, представляя в Госдуме законопроект о введении QR-кодов.

Она подчеркнула, что наибольшего уровня коллективного иммунитета достиг Севастополь. «Наилучшие результаты - более 70% - показали в Чукотском Автоном округе, в Республике Карелия, Санкт-Петербурге, Московской области, в Республике Тыва и городе Москве», - уточнила вице-премьер.

«Число вакцинированных первым компонентом вакцины на сегодняшний день составляет 76,4 млн человек, полностью вакцинированы 70,4 млн человек», - отметила она.

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