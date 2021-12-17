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Немецкий банк KfW выделил почти 30 млн евро для поддержки малого и среднего бизнеса в Узбекистане

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о сотрудничестве в развитии малого и среднего бизнеса с Банком развития Германии (KfW). В соответствие с соглашением о финансовом сотрудничестве заключены узбекско-германские договорённости — заёмная и грантовая. Привлечённые средства будут направлены на проект финансовой поддержки малого и среднего бизнеса на средства, предоставленные KfW.

Всего немецкая сторона предоставит €29,8 млн, из них €26,8 млн — в виде кредита под 2% годовых на 30 лет (включая 10 лет льготного периода). Также KfW выделяет €3 млн в качестве гранта, используемого на консультации по проекту. Проект, на который привлечены средства, будет реализован в 2021-2024 годах во всех регионах Узбекистана. За выполнение задач, координацию и отчётность по проекту отвечает Минсельхоз РУз.

В месячный срок должно быть подготовлено положение о порядке использования денег KfW, включая отбор участвующих финансовых организаций, сроки и условия финансирования кредита, а, а также отбор и оценку субпроектов. Средства KfW выделяются участвующим в проекте финансовым организациям в сумах и евро. Потери от изменений валютного курса будут возмещаться из госбюджета.

Минсельхоз РУз и финансовые организации должны регулярно отчитываться об освоении и целевом использовании денег KfW, а также о результатах мониторинга, направленного на реализацию субпроектов.

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