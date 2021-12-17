экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане в 2022 году пройдет первый форум регионов стран СНГ

CentralAsia (UZ) -  Представители стран СНГ на прошедшем заседании Совета по межрегиональному и приграничному сотрудничеству приняли решение провести в 2022 году в Узбекистане первый Форум регионов государств содружества. Об этом 16 декабря сообщается на сайте Исполкома СНГ.

"Участники обсудили состояние межрегионального и приграничного сотрудничества в странах СНГ, исполнение Концепции сотрудничества до 2030 года, а также рассмотрели проект новой концепции организации. <...> На заседании также обсуждали концепцию проведения первого Форума регионов СНГ и решили провести его в 2022 году в Узбекистане", - говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте Исполкома, заседание прошло в формате видеоконференции. Какой будет концепция запланированного форума не уточняется.

print
  • В Казахстане за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 10 человек
  • Против убитого сотрудниками ФСБ РФ уроженца Узбекистана возбуждено уголовное дело 
  • Россия и Монголия будут углублять сотрудничество в области обороны и безопасности


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com