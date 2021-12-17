В Узбекистане в 2022 году пройдет первый форум регионов стран СНГ

CentralAsia (UZ) - Представители стран СНГ на прошедшем заседании Совета по межрегиональному и приграничному сотрудничеству приняли решение провести в 2022 году в Узбекистане первый Форум регионов государств содружества. Об этом 16 декабря сообщается на сайте Исполкома СНГ.

"Участники обсудили состояние межрегионального и приграничного сотрудничества в странах СНГ, исполнение Концепции сотрудничества до 2030 года, а также рассмотрели проект новой концепции организации. <...> На заседании также обсуждали концепцию проведения первого Форума регионов СНГ и решили провести его в 2022 году в Узбекистане", - говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте Исполкома, заседание прошло в формате видеоконференции. Какой будет концепция запланированного форума не уточняется.