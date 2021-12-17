Диетолог назвал способ сбросить шесть килограммов без диет и тренировок

CentralAsia (CA) - Британский врач-диетолог Майкл Мосли назвал способ сбросить шесть килограммов за 12 недель без диет и тренировок. Его слова приводит Express.

Мосли рассказал, что похудеть без лишних усилий поможет правильно выбранное время для ужина. Он порекомендовал не есть за три часа до сна и отказаться от вечерних перекусов, чтобы увидеть улучшения в состоянии здоровья и фигуры.

Для подтверждения своих слов врач сослался на исследование, проведенное Ноттингемским университетом и Тегеранским университетом медицинских наук в Иране. В нем приняли участие 82 здоровые женщины, имеющие лишний вес — их объединяло то, что они заканчивали есть примерно в 10 часов вечера.

Участниц разделили на две группы и попросили в течение 12 недель следовать правилам эксперимента: часть женщин продолжила ужинать в привычное для себя время, а часть ужинала за три-четыре часа до сна. В итоге участницы второй группы похудели в среднем на семь килограммов.

«Они также потеряли лишние сантиметры в талии, у них также было отмечено снижение уровня холестерина и жиров в крови», — отметил Мосли.

Диетолог также отметил, что те, кто ест поздно, сжигают на 10% меньше жира за ночь, чем те, кто ужинают за три часа до сна. Он добавил, что лучше съесть запланированные для вечернего перекуса продукты в течение дня.