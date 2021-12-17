В США скончалась младшая дочь бывшего главы Узбекской ССР Шарафа Рашидова

CentralAsia (UZ) - В Нью-Йорке 14 декабря скончалась Светлана Рашидова – младшая дочь первого секретаря ЦК компартии Узбекской ССР Шарафа Рашидова, который занимал свою должность более 20-ти лет (1959—1983).

Светлана Рашидова родилась 1 марта 1952 года в Ташкенте в семье руководителя Узбекистана Шарафа Рашидовича Рашидова, и была самой младшей в семье Рашидовых. Окончила романо-германский факультет Ташкентского государственного университета. Защитила диссертацию в МГУ на звание кандидата наук в области зарубежной литературы. Работала доцентом на романо-германском факультете ТашГУ.

В 1971 году вышла замуж за Алишера Вахидова. Вместе с ним выехала в США, в Нью-Йорк, куда он был направлен в 1994 году, заняв пост исполняющего обязанности Постоянного представителя Республики Узбекистан при ООН, а с 1997 по 2008 год был Послом, Постоянным представителем Республики Узбекистан при ООН.

В этом браке родились дочь Нигора и сын Шараф.

Светлана Рашидова в Нью-Йорке занималась общественной работой в качестве вице-президента Нospitality Committee for UN Delegations по работе с членами семей дипломатов при ООН.

В последние годы она болела, и скончалась 14 декабря. Сообщается, что Рашидова будет похоронена на родине, в Узбекистане.

Прощальная церемония со Светланой Рашидовой состоится в Нью-Йорке в пятницу, 17 декабря.