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В Монголии за сутки не выявлено смертей от COVID-19

CentralAsia (MNG) -  За минувшие 24 часа в стране выявлено 262 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии. Общее количество заболевших возросло до 387 тыс. 708.

Из новых случаев 158 человек — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, и 100 были выявлены в регионах страны, и 4 завозные, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 974 пациентов находятся в легком, 1 тыс. 304 — в тяжелом, 253 — в критическом и 52 — в крайне критическом состоянии. В стране за сутки не зарегистрировано смертей от COVID-19.

Коронавирус в Монголии
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