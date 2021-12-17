Пограничные переходы Боршоо-Хандгайт и Ханх-Монд Монголии и России переведены на международный уровень

CentralAsia (MNG) - В рамках официального визита президента Монголии У. Хурелсуха в Россию 16 декабря 2021 года правительство Монголии и правительство России перевели на международный уровень протокол от 10 августа 1994 года об упрощенном пересечении монголо-российской границы».

Протокол подписали министр иностранных дел Б.Батцэцэг от имени правительства Монголии и заместитель министра транспорта Токарев Владимир Александрович от имени правительства России.

В результате пункты пропуска Боршоо-Хандгайт и Ханх-Монд на монголо-российской границе были переведены на международный уровень.

Правительство Монголии находится в процессе расширения и ремонта оставшихся портов. В этом контексте продолжается строительство портов Алтанбулаг, Боршоо и Сухбаатар, а порты Ханх, Цагааннуур и Ульхан включены в «План развития некоторых приграничных портов».

Коронавирус в Монголии

Карта распространения