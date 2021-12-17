экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Пограничные переходы Боршоо-Хандгайт и Ханх-Монд Монголии и России переведены на международный уровень

CentralAsia (MNG) -  В рамках официального визита президента Монголии У. Хурелсуха в Россию 16 декабря 2021 года правительство Монголии и правительство России перевели на международный уровень протокол от 10 августа 1994 года об упрощенном пересечении монголо-российской границы».

Протокол подписали министр иностранных дел Б.Батцэцэг от имени правительства Монголии и заместитель министра транспорта Токарев Владимир Александрович от имени правительства России.

В результате пункты пропуска Боршоо-Хандгайт и Ханх-Монд на монголо-российской границе были переведены на международный уровень.

Правительство Монголии находится в процессе расширения и ремонта оставшихся портов. В этом контексте продолжается строительство портов Алтанбулаг, Боршоо и Сухбаатар, а порты Ханх, Цагааннуур и Ульхан включены в «План развития некоторых приграничных портов».

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • В Россию за 10 месяцев прибыло более 1,8 млн мигрантов
  • Немецкий банк KfW выделил почти 30 млн евро для поддержки малого и среднего бизнеса в Узбекистане
  • Сопутствующие волны тепла размером с Монголию в семь раз чаще, чем в 1980-е годы, - исследование


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com