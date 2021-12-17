В ВОЗ назвали сроки одобрения вакцины «Спутника V» от COVID-19

CentralAsia (CA) - Всемирная организация здравоохранения может признать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в первом квартале 2022 года, заявил в интервью RT глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге.

Специалист подчеркнул, что сфера здоровья в целом должна быть вне политики и страна происхождения препарата не имеет значения. Он отметил, что в октябре Российский фонд прямых инвестиций подписал документы о включении «Спутника V» в список рекомендованных для экстренного применения.

«В первом квартале следующего года будет последующее одобрение со стороны головного офиса ВОЗ после получения досье, которое будет направлено до конца года», — пояснил Клюге.

Как заявлял в начале октября министр здравоохранения России Михаил Мурашко, все барьеры по «Спутнику V» в ВОЗ удалось снять, остались некоторые административные процедуры. Позднее глава РФПИ Кирилл Дмитриев отмечал, что фонд ждет разрешения со стороны организации в ближайшие пару месяцев.

В декабре в пресс-службе ВОЗ сообщили, что инспекция приедет в Россию для оценки вакцины не ранее января 2022 года.

«Спутник V» признали уже более 70 стран с общим населением четыре миллиарда человек, что составляет свыше 50% населения Земли. Эффективность препарата оценивается в 97,6% — по результатам анализа данных 3,8 млн привитых россиян.