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За сутки в Узбекистане выявлено 217 новых больных COVID-19

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане 16 декабря общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 196 739. В течение прошедших суток зафиксированы 217 новых случаев, сообщает Минздрав РУз.

Больше всего новых инфицированных COVID-19 выявлено в столице (72), Ташкентской (53), Самаркандской (24) и Хорезмской (15) областях.

Официально подтверждена кончина 4 больных от COVID-19 (всего 1 453 летальных исхода).

За день выздоровел 201 инфицированный коронавирусом (с начала пандемии 193 478).

На лечении находятся 1 816 больных коронавирусом.

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