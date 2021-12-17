В Узбекистане предпринимателям могут разрешить частные пункты обмена валют

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане предпринимателям могут разрешить оказывать услуги по обмену валюты.

Это предусмотрено проектом постановления президента Шавката Мирзиеева «О мерах по устранению барьеров, негативно влияющих на конкурентную среду, и дальнейшему расширению направлений предпринимательской деятельности». Документ был опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Исходя из опыта зарубежных стран, в целях предотвращения возникновения неформальных валютных операций, а также создания возможности бесперебойного предоставления услуг (в режиме 24/7), планируется разрешить частным предпринимателям оказывать услуги по обмену валюты.

Документом предлагается с 1 июля 2022 года поэтапно реализовывать долю государства в аэропортах, предприятиях дорожного строительства, производства электрической и тепловой энергии, теплоснабжения, реализации нефтепродуктов и других отраслей.

Также частному сектору могут разрешить заниматься закупкой, переработкой, продажей и изготовлением кусков и отходов цветных металлов.