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Президент Узбекистана вместе с супругой посетили мемориальный комплекс в Сеуле (фото)

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, находящийся с визитом в Республике Корея, 17 декабря посетил Сеульское национальное кладбище и отдал дань уважения памяти героев.

Здесь захоронены павшие за свободу и независимость Кореи, а также государственные и общественные деятели, внесшие значительный вклад в развитие страны. По традиции, главы иностранных государств посещают мемориальный комплекс в знак уважения корейского народа.

Шавкат Мирзиёев вместе с супругой возложил венок к мемориалу и оставил памятную табличку, которая в дальнейшем будет выставлена в музее комплекса, сообщили в пресс-службе главы государства.

Глава государства оставил запись в Книге почетных гостей.

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