Бустерной дозой от COVID-19 в Монголии привиты более 841 тыс. человек

CentralAsia (MNG) - В Монголии ревакцинацию против Covid-19 прошли более 841 тыс. человек

По данным Минздрава Монголии на 17 декабря, первую дозу вакцины против коронавируса получили 2 млн 264 тыс. 299 человек (69,6% населения страны), вторую дозу – 2 млн 159 тыс. 905 человек (66,4% населения страны), третью дозу - 841 тыс. 202 человек (26,0% населения страны).

В Монголии с 25 августа началась дополнительная вакцинация. В первую очередь бустерную дозу получили медицинские работники и пожилые люди. С 13 сентября в стране начали вводить третью дозу вакцины всем гражданам старше 18 лет.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения